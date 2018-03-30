شاهد: روسيا تختبر إطلاق "الشيطان 2" العابر للقارات

نشرت وزارة الدفاع الروسية صور فيديو لعملية إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.
هذا الصاروخ الجديد أطلق عليه أسم سامارت، وخضع للعملية التجريبية الثانية بعد إطلاقه من محطة بليسيتسك شمال روسيا.
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هذا الصاروخ الجديد أطلق عليه أسم سامارت، وخضع للعملية التجريبية الثانية بعد إطلاقه من محطة بليسيتسك شمال روسيا.
إنه من بين مجموعة من الأسلحة النووية المتطورة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه للأمة مطلع شهر آذار/مارس.
ويقول بوتين إن صاروخ أر اس-28 قادر على حمل بين 10 و15 رأساً نووية وقطع مسافة المرادة بسرعة تفوق سرعة الصوت.
وقد أشارت وكالة تاس الروسية الى ان جهوزية انتاج أسلحة مستحدثة مثل هذا الصاروخ وبكثرة ستكون بحلول عام 2020 اما استخدامه فسيبدأ العام الذي يليه.
هذا وتجدر الإشارة الى ان صاروخ سامارت ار اس-28، الذي يعمل بالوقود السائل الثقيل له اسم ثانٍ وهو "ساتان 2" كما يحلو لحلف الناتو تسميته. اسم يعني باللغة العربية "الشيطان 2".