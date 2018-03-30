قال متحدث باسم بطل أفلام الحركة والإثارة وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغرالجمعة أن البطل السينمائي والسياسي خضع لجراحة في القلب لتغيير صمام تم استبداله قبل 20 عاما.
شوارزنيغر يقول " أنا عدت" بعد إفاقته من عملية جراحية في القلب
شوارزنيغر يقول " أنا عدت" بعد إفاقته من عملية جراحية في القلب
وكشف نفس المتحدث ان أرنولد تكلم قائلا بعد خروجه من الإنعاش "أنا عدت".
واكد دانيال كيتشل في بيان نشره على تويتر إن الصمام الرئوي الأصلي الذي استبدله شوارزنيجر في 1997 تجاوز عمره الافتراضي وإنه قرر استبداله بالقسطرة.
وذكر البيان أن شوارزنيغر يتعافى تدريجيا وحالته مستقرة في مستشفى سيدارزسيناي بلوس انجلس.
نجم هوليوود السباق اشتهر بعبارة "سأعود" في دوره البارز في فيلم "ذا تيرميناتور" في العام 1984.