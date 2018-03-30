مقتل 7 فلسطينيين على الأقل خلال مظاهرات مخلدة ليوم الأرض

قالت وسائل إعلام فلسطينية أن 7 شبان فلسطينيين قتلوا صباح الجمعة واصيب أكثر من 500 آخرين في المواجهات التي تشهدها منطقة الجدار العازل الشرقي لقطاع غزة بين المتظاهرين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بمناسبة ذكرى "يوم الأرض".

واعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل الشاب أحمد ابراهيم عودة البالغ من العمر 16 عاما ومحمد ابو عمر البالغ من العمر 19 عاما، وامين محمود معمر في رفح، ومحمد كمال النجار 25 عاما برصاص القوات الإسرائيلية شرق جباليا.