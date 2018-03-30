قالت السلطات المغربية الخميس إنها تمكنت من تفكيك خلية متطرفة مكونة من 8 عناصر بالقرب من مدينة طنجة في شمال البلاد.
تفكيك خلية متطرفة كانت تحضر لإعتداءات مسلحة
تفكيك خلية متطرفة كانت تحضر لإعتداءات مسلحة
وأضافت ذات المصادر بأن الخلية الإرهابية كانت تحضر لتنفيذ عدة هجمات مسلحة في المملكة قصد زعزعة الامن والاستقرار.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها بأن العناصر المعتقلين كانوا يبحثون عن المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات والأحزمة الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة تستهدف بعض المواقع الحساسة بعدد من مدن المملكة".
وقالت مصالح الامن في المملكة ان أعمار الأشخاص المعتقلين تتراوح ما بين 21 و31 عاما، مضيفة ان درجة التطرف التي رصدت في شخصية هذه العناصر عالية جدا.
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وسمحت عملية الاعتقال والتفكيك هذه بحجز بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وملابس شبه عسكرية، زيادة عن أجهزة الكترونية ومخطوطات دعائية لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.
وتمكنت المملكة المغربية من حماية أراضيها من الاعتداءات المسلحة وكان أخر هجوم حدث في المملكة، ذلك الذي هز مدينة مراكش السياحية في العام 2011 وخلف 17 قتيلا.
كما تعرضت مدينة الدار البيضاء في العام 2003 إلى اعتداء مسلح أودى بحياة 33 شخصا.
واستطاعت الشرطة المغربية في المدة الأخيرة تفكيك عدة خلايا مسلحة في مختلف مدن البلاد. وبحسب الأرقام الرسمية تمكنت الشرطة المغربية من السيطرة على 9 خلايا متطرفة والقبض على 186 مسلحا.