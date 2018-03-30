ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستنسحب قريبا من سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوهايو إن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا في القريب العاجل، وأوضح ترامب في حديثه قائلا إن قوات بلاده هزمت تنظيم داعش، وإن الانسحاب سيكون قريبا جدا، كما أن الأمر سيترك للآخرين ليتولوا المهمة هناك.
وأضاف ترامب قائلا إنه عارض الاجتياح الأمريكي للعراق فيما مضى منذ اتخذ القرار في بدايته. وتابع قائلا إنه تم استرجاع مائة في المائة من الأراضي التي سيطر عليها التنظيم المتطرف، وإن خروج القوات الأمريكية سيكون قريبا جدا، لتعود إلى الأراضي الأمريكية، حيث ينبغي أن تكون.
وكان ترامب يتحدث في أوهايو، بخصوص خطته المتعلقو بالبنية التحتية الأمريكية، قائلا إن واشنطن أنفقت تريليونات الدولارات للبناء في دول أجنبية، تاركة البنية التحتية الأمريكية تنهار وسط حالة من الإهمال، مبينا أنه لا إهمال بعد اليوم، وأنه حان الوقت للبناء، وأوضح أنه من المرجح أن تنتظر خطته إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
من جانبها أجابت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيثر نورت، عندما سئلت إذا كانت الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا، قائلة إنه ليس لها علم بذلك.
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