قال مستشارو الأمن القومي للرئيسي الأمريكي بحسب موقع أن بي سي نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إنه قضوا أشهرا عدة وهم يحاولون إقناع دونالد ترامب أن يعلن خطة لدعم أوكرانيا بأسلحة أمريكية جديدة، بهدف مساعدة هذا البلد في معركته ضد الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا شرقي البلاد.
ترامب لبوتين: "إذا كنت تريد سباقا للتسلح فليكن، ولكنني سأنتصر"
ترامب لبوتين: "إذا كنت تريد سباقا للتسلح فليكن، ولكنني سأنتصر"
وعندما أعلن ترامب تغيير سياسته، طلب من مساعديه بألا يثيروا قراره في العلن، قائلا إنه ذلك يمكن أن يزعج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن في الكواليس، فإن ترامب اتخذ مؤخرا نبرة أكثر حدة إزاء روسيا وفق موظفين في الإدارة الامريكية تقول أن بي سي، إذ يبدو تغيير السياسة تعبيرا عن ردة فعل إزاء الزعيم الروسي الذي يتحدى قوة الرئيس الأمريكي أكثر من اعتباره خصما.
وكان بوتين ادعى بداية الشهر الحالي أن روسيا أضحت تمتلك صواريخ نووية جديدة، يمكنها ضرب الولايات المتحدة، وهو تهديد دعمه فيديو يحاكي هجوما روسيا، وهو ما بدا أنه حبس أنفاس ترامب.
وبحسب مسؤولين اثنين فإن ترامب قال لبوتين خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي: "إذا كنت تريد سباقا للتسلح فليكن، ولكنني سأنتصر".
وأعرب ترامب عن أمله في أن يكون ادعاء بوتين مجرد تعليق يخدم به حملته الانتخابية التي فاز بها مؤخرا، وتباهى الرئيس الأمريكي بأنه أمن ميزانية لوزارة الدفاع هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، تقدر بنحو 700 مليار دولار.