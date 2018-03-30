قضت محكمة أميركية بولاية كاليفورنيا بإلزام سلسلة متاجر ستاربكس وغيرها من مصنعي القهوة بوضع تحذيرات من إمكانية الإصابة بمرض السرطان على منتجاتها.
محكمة أميركية تُلزم ستاربكس بوضع تحذيرات من السرطان
محكمة أميركية تُلزم ستاربكس بوضع تحذيرات من السرطان
وقالت وكالة رويترز إن القرار من شأنه أن يعرض المتاجر الشهيرة كستاربكس وماكدونالدز ودانكن دوناتس لغرامات تقدر بملايين الدولارات.
وقال القاضي إليهو بيرل في حيثيات حكمه إن ستاربكس وشركات أخرى خالفت القانون الأميركي الذي يقضي بضرورة تحذير المستهلكين من أضرار بعض المواد المستخدمة في تحميص حبوب القهوة، كمادة الأكريلاميد المسببة للسرطان.
وأضاف بيرل: "لقد فشل المدعي عليهم في تقديم دلائل تثبت أن استهلاك القهوة يمنح للإنسان فائدة صحية".
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ويمكن لمصنعي القهوة استئناف الحكم خلال فترة زمنية أقصاها يوم العاشر من نيسان-إبريل المقبل.
وتم رفع الدعوى القضائية ضد مصنعي القهوة عام 2010 بواسطة مجلس التعليم والبحث في المواد السامة، حيث طالب المجلس بتعويضات تصل إلى 2500 دولار لكل فرد تعرض لمادة الأكريلاميد عبر شراء القهوة من المتاجر الشهيرة بكاليفورنيا بدءاً من عام 2002.