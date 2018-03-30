حصل السائح بريتون هايز على أكثر مما كان يتوقع خلال رحلة السفاري حين انقض اثنان من الفهود البرية على سيارته. كان يستمتع بعطلة ربيعية في تنزانيا، حين حدث اللقاء المتوتر.
شاهد: فهد بري يدخل سيارة سياحية في رحلة سفاري
شاهد: فهد بري يدخل سيارة سياحية في رحلة سفاري
فهد جلس على غطاء محرك السيارة بينما تسلل الآخر داخل السيارة ونظر حوله ثم أنصرف. استمر اللقاء عشر دقائق .
وقالت إيليسا والدة هايز على الفيسبوك، "شكرا لله، لقد ساعد ابني على البقاء هادئا (رغم أنه كان خائفا حتى الموت) وتجنب النظر اليهما، الأمر الذي لم يعد تهديداً بالنسبة للفهد".
وأكدت أن ابنها لم يصب بأذى خلال الحادث.