ما هو مصير أرامل الجهاديين الذين قتلوا في سوريا؟

شقيقة أليما هي حاليا عالقة في سوريا مع أطفالها الثلاثة في منطقة يديرها الأكراد.

هذه الأرملة تتواجد حاليا رفقة حوالي 50 امرأة من أرامل الجهاديين، بالإضافة إلى 120 طفلا في مكان غير معروف، وتأتي هذه الأرامل من روسيا وألمانيا والنمسا وهولندا ودول أخرى، بينهم أيضا 3 نساء من البوسنة و3 من صربيا.

أليما تعيش في هذا الكابوس منذ2014، ففي الوقت الذي كانت تنتظر فيه عودة شقيقتها وصلتها رسالة من سوريا.

أليما دولاميتش: "خلال اللحظات الأولى، صدمت للغاية، ولم أصدق ما يحدث، لأن شقيقي في الماضي لم تتحدث ولا مرة عن سوريا أوعن رغبة السفر إلى هذه المناطق التي كانت تعيش وسط الحرب.... شقيقتي سافرت إلى سوريا وأخذت معها طفلها الذي كان عمره ثمان سنوات فقط، أعتقد أن زوجها الذي تعرفت عليه منذ فترة قصيرة هو من أثر عليها. زوجها من البوسنة لكنه ولد في النمسا، لأن والديه كانا يعملان هناك، شقيقتي تعرفت عليه على فايسبوك. في يناير /كانون الثاني من العام 2014 تزوجا، وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام سافرا إلى سوريا.

شقيقة أليما أنجبت بعد ذلك طفلين في سوريا لا تتجاوز أعمارهما الثلاث سنوات.

حاليا هناك مفاوضات بين الصليب الأحمر الدولي وحكومات الدول الأصلية المعنية حول إمكانية إعادة هذه الأرامل إلى بلدانهم.

أليما التي كانت على اتصال مع شقيقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أطلعتنا على صور بعثتها لها شقيقتها من سوريا.

أليما دولاميتش: "زوجها قتل في فبراير/ شباط 2017، كل امرأة يقتل زوجها، يجب أن تسكن في مكان يدعى "المضافة" وفقا لقانون ما يسمى بالدولة الإسلامية، حيث يتم جمع أرامل الجهاديين الذين قتلوا في هذا المنزل، بعد ذلك يقومون بإعادة تزويجهن، وليس لهن الحق في الرفض أو الاحتياج، لكن أختي لم تتزوج مرة ثانية، ربما قد تتمكن من الفرار.

في سبتمبر/ أيلول 2017 بعثت لي برسالة عاجلة أخبرتني فيها بأنها قابلت رجلا يمكن أن يساعدها على الفرار مقابل أن تدفع المال، وهذا ما كنت أفعله. بصدق شقيقتي ندمت حقا، هي اليوم ترغب في العودة إلى بلدها لإعادة بدأ حياة عادية".