نسخة 2018 جرت في نادي روايال هونغ كونغ لليخوت الذي يستضيف هذه المنافسة مرة كل سنتين، وعرفت مشاركة 29 قاربا.
فريق ألايف يحتل صدارة سباق رولكس لليخوت
فريق ألايف يحتل صدارة سباق رولكس لليخوت
مقدمة السباق بعد 565 ميلا بحريا كانت من نصيب فريق "بو جيست"، لكن فريق ألايف الأسترالي هو من احتفل في الأخير تحت الشمس الفيليبينية بالمركز الأول عقب وصوله إلى خليج سيبيك، بعدما أنهى المسافة في زمن 51 ساعة و48 دقيقة.
في الساعات الأولى من الصباح، بدا القارب في طريقه لتحطيم الرقم القياسي الخاص به، لكنه اضطر للتقليل من سرعته عند دخوله لثقب لوزون.
قائد الفريق الربان دانكن هين قال: "لقم تمكنا من تجاوز جميع التحولات بفضل جميع أعضاء الطاقم الذين كانوا متفاهمين ومثاليين حقا، وهذا جيد جدا".