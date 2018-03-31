نشب حريق في حافلة لنقل المسافرين امام مبنى محطة الركاب في مطار ستانستيد في لندن، ما أدى إلى إجلاء جزئي للمسافرين، وإرباك سفر آلاف الركاب تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة أو جمعة عيد الفصح.
شاهد: حريق في حافلة أمام مطار ستانستيد اللندني يدفع بإجلاء مسافرين
شاهد: حريق في حافلة أمام مطار ستانستيد اللندني يدفع بإجلاء مسافرين
وأظهرت أشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن التقطت من أمام مبنى المحطة، سحابة سميكة سوداء ترتفع في السماء.
ولم يعرف سبب اندلاع الحريق في الحافلة، وقد فتح تحقيق لمعرفة الأسباب. وبحسب مسافرين فإن عديد الرحلات ألغيت، بينما أرسلت مصالح المطار تغريدات، تفيد بأنها تقوم ضمن إجراءات أمنية، بإعادة فحص هويات المسافرين من جديد.
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