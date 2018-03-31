تمكنت مصالح الجمارك في مدينة شنتشن الصينية الجنوبية من ضبط شبكة تستخدم طائرات بدون طيار لتهريب هواتف ذكية بقيمة 500 مليون يوان (79.8 مليون دولار) من هونغ كونغ إلى المدينة التي تعد مركز التكنولوجيا في البلاد.
شاهد: ضبط شبكة لتهريب الهواتف الذكية بواسطة طائرات بدون طيار في الصين
شاهد: ضبط شبكة لتهريب الهواتف الذكية بواسطة طائرات بدون طيار في الصين
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الحملة التي نفذتها جمارك شنتشن وهونغ كونغ تم من خلالها ضبط 26 شخصا للاشتباه في استخدامهم طائرات بدون طيار لنقل هواتف آيفون جرى تجديدها وتصل قيمتها الإجمالية إلى 500 مليون يوان.
وحسب السلطات المحلية العملية تعد الأولى من نوعها التي يجري اكتشافها في الصين تستخدم بها طائرات بدون طيار في جرائم تهريب عبر الحدود.
المهربون كانوا يعملون عادة بعد منتصف الليل ولم يكن الأمر يتطلب سوى بضع ثوان لنقل حقائب صغيرة تحوي الواحدة منها أكثر من عشرة هواتف آيفون باستخدام طائرات بلا طيار.
وأضاف التقرير الذي نشرته مصلحة الجمارك أن الشبكة كان يمكنها تهريب ما يصل إلى 15 ألف هاتف في الليلة الواحدة.
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