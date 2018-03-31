أطلقت الصين يوم السبت ثلاثة أقمار صناعية بصرية عبر صاروخ واحد إلى الفضاء في عملية تعد الأولى لأقمار صناعية تجارية صينية.
الصين تطلق أول كوكبة أقمار صناعية تجارية في تاريخها
الصين تطلق أول كوكبة أقمار صناعية تجارية في تاريخها
وتمت عملية الإطلاق من مركز تايوان إطلاق الأقمار الصناعية بإقليم شانغي بشمال الصين.
ووصلت الأقمار الثلاثة إلى مداراتها النهائية في غضون 30 دقيقة من زمن الإطلاق.
وتم تسمية الأقمار غاوفين -1 02 وغاوفين-1 03 وغاوفين-1 04 تيمناً باسم برنامج غاوفين الصيني لأبحاث رصد الأرض بواسطة الأقمار الصناعية، وهو البرنامج الذي تم إنشاؤه عام 2013.