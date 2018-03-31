الصين تستبعد سقوط قطع كبيرة من محطة فضائية "تائهة" على الأرض

قالت وزارة الخارجية الصينية إنه من غير المرجح أن تسقط قطع كبيرة من محطة الفضاء تيانغونغ-1 على الأرض وهي تهوي نحو الكوكب، وإن الصين تتواصل بشكل مكثف مع الأمم المتحدة بشأن تطور العملية، إذ أن المحطة تطوف بلا هدف، منذ فقدت وكالة الفضاء الصينية السيطرة على نموذج المختبر الفضائي في 2016.
ووفقا لبرنامج الفضاء الصيني من المتوقع أن تعاود المحطة دخول الغلاف الجوي خلال الأيام المقبلة، لكن لا أحد يعرف على وجه اليقين أين سيسقط الحطام.
وخلال إفادة صحفية يومية قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ، إن الحكومة تواصل إخطار وكالة الفضاء التابعة للأمم المتحدة بأحدث المعلومات عن تيانغونغ-1. وإن الصين تتصرف بشكل مسؤول وشفاف. وتابع المسؤول الصيني قائلا إنه إذا دعت الحاجة فسنتصل على الفور بالدولة المعنية، وإنه لا توجد في الوقت الراهن احتمالات قوية، بأن تصطدم قطع كبيرة بالأرض، وأوضح لو كانغ بأن الاحتمال الأكبر هو أن تكون القطع صغيرة للغاية.
ويتجاوز طول تيانغونغ-1 أو "القصر السماوي-1" عشرة أمتار، وهو أول مختبر فضائي صيني، وقد أطلق في المدار عام 2011، للقيام بتجارب على الالتحام والدوران في المدارات، ضمن برنامج فضائي طموح للصين، يهدف إلى وضع محطة دائمة في الفضاء، بحلول عام 2023.
للمزيد على يورونيوز:
محطة فضائية صينية تخرج عن السيطرة وتهوي نحو الأرض
علمياً: لمَ تسقط المحطات الفضائية بعد سنوات من الخدمة؟
لماذا طالب ستيفن هوكينغ البشرية باحتلال المريخ؟