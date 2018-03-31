في مدينة دارمسالا شمالي الهند جرى إحياء الذكرى الستين لخروج دلاي لاما من التيبت إلى المنفى.
دلاي لاما يحيي 6عقود من المنفى بعيدا عن التيبت
دلاي لاما يحيي 6عقود من المنفى بعيدا عن التيبت
وأمام عشرات الأنصار حث رئيس وزراء حكومة التيبت في المنفى والمعلنة من جانب واحد، لوبسانغ سانغاي أبناء وطنه، على بذل الجهود من أجل أن تصبح عودة دلاي لاما إلى الأرض التي نشأ فيها فعلية، قائلا إن التيبت تعرضت على مدى 60 عاما إلى تدمير حضارتها وثقافتها وهويتها من جانب الصينيين، وذلك منذ هرب منها الزعيم الروحي دلاي لاما سنة 1959 ، السنة التي انتفض فيها سكان التيبت.
وقال سانغاي أيضا إن دلاي لاما يحلم بأن يرى نفسه في غرفة قصر بوتالا، يغمره النور، ومجتمعا بأبناء وطنه، أما الصين فتقول إن التيبت كانت تاريخيا جزء من الأراضي الصينية منذ منتصف القرن 13، وأنها حكمتها حتى سنة 1951، ولكن قال العديد من أهالي التيبت إن منطقتهم كانت فعليا مستقلة معظم حقبها التاريخية.
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