استمرار فرز أصوات الناخبين المصريين ومؤشرات بنسبة مشاركة أقل من 2014

استمر فرز أصوات الناخبين المصريين بعد ثلاثة أيام من غلق أبواب الاقتراع بالانتخابات المصرية المُتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.

وتشير النتائج الأولية إلى اتجاه السيسي لتحقيق فوز ساحق بنسبة مشاركة أقل مما كانت عليه خلال الانتخابات السابقة التي أتت به إلى سدة الحكم منذ أربعة أعوام.

وحصل السيسي على 97% من الأصوات وفقا للنتائج الرسمية بانتخابات عام 2014 بعد نسبة مشاركة بلغت 47%.