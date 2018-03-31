خرج المئات من الفلسطينيين يوم السبت في مسيرات بشوارع خان يونس بغزة حاملين جثامين 17 شخصاً قتلوا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة الكبرى على حدود الأراضي الفلسطينية-الإسرائيلية.
شاهد: المئات يشيعون قتلى مظاهرات غزة
شاهد: المئات يشيعون قتلى مظاهرات غزة
وسيطرت مشاعر الغضب والحزن على المشيعين في الوقت الذي أدان فيه مبعوث فلسطين بالأمم المتحدة الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين بحسب وصفه.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن 750 فلسطينيا أصيبوا بطلقات نيران حية أطلقتها القوات الإسرائيلية بوجه المتظاهرين يوم الجمعة.
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وقال منظمو المسيرات إنها ستستمر حتى الخامس عشر من أيار-مايو لإحياء ذكرى يوم "النكبة" حين خرج مئات الآلاف من منازلهم أو أجبروا على تركها عام 1948 الذي شهد قيام دولة إسرائيل.
وترفض إسرائيل منذ أمد بعيد حق العودة خشية تدفق العرب بأعداد تقضي على الغالبية العددية لليهود، وتقول إنه يجب إعادة توطين اللاجئين في الدولة المستقبلية التي يسعى الفلسطينيون لقيامها. وتجمدت محادثات السلام منذ عام 2014.
وقال البريجادير جنرال رونين مانيليس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حماس تستخدم الاحتجاجات ستارا لشن هجمات على إسرائيل وإشعال المنطقة. ورجح أن يستمر العنف على الحدود حتى يوم 15 أيار-مايو.