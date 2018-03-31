تظاهرات مناهضة للعنف في عيد الفصح
شارك ممثلون في شوارع مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في مشاهد تمثيلية، تلخص آلام المسيح بمناسبة عيد الفصح. واستغل المنظمون المناسبة، للدعوة إلى نبذ العنف والاحتجاج على نقص الخدمات الأساسية في المنطقة، حيث قتل 12 شخصا من بينهم شرطي، في منطقة روسينها وحدها منذ أسبوعين، وذلك خلال عمليات إطلاق نار. كما يشكو الأهالي من نقص الخدمات الصحية، والمدارس كما تفتقر الأحياء إلى قنوات الصرف الصحي.
وينتقد الأهالي آداء الشرطة البرازيلية في المنطقة، قائلين إنها عنيفة وإن الخدمة التي تقدمها سيئة.