سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار في جنوب لبنان

قالت قناة المنار التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية والجيش الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية بدون طيار سقطت في جنوب لبنان ليل‭ ‬الجمعة.

وأفادت قناة المنار بأن "طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سقطت بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الطائرة بدون طيار تحطمت بسبب عطل فني. وأضاف البيان "تجري حاليا مراجعة الحادثة. ولا يوجد خطر من تسرب معلومات".

ووقعت آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن إيران تساعد الجماعة في بناء مصانع للصواريخ الموجهة أو إعادة تهيئة صواريخها بعيدة المدى وتزويدها بأنظمة توجيه.

وتقاتل جماعة حزب الله المدججة بالسلاح في الحرب الأهلية السورية دعما للرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2012. وتلعب دورا مهما في مساعدة القوات الحكومية على هزيمة مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة مثل السعودية وقطر وتركيا.

ويتصدر حزب الله تحالفا من المقاتلين الشيعة المدعومين من إيران والذين انتقلوا إلى سوريا قادمين من العراق وأفغانستان وباكستان. وأثار النفوذ المتزايد لإيران في سوريا قلقا شديدا في إسرائيل.

ونفذت إسرائيل عدة ضربات جوية في سوريا ضد ما وصفتها بأنها أهداف تابعة لحزب الله وإيران.

وقال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لجماعة حزب الله في مقابلة مع رويترز يوم 15 مارس آذار إن الجماعة لا تتوقع أن تشن إسرائيل حربا في لبنان حاليا لكن حزب الله مستعد لذلك.