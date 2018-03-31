قال عمال بميناء الحديدة اليمني إن حريقا شب في الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين في وقت مبكر من يوم السبت ودمر مخازن تحوي كميات من وقود الطهي والمواد الغذائية.
حريق هائل في ميناء الحديدة اليمني يتلف مخازن الإغاثة الإنسانية
حريق هائل في ميناء الحديدة اليمني يتلف مخازن الإغاثة الإنسانية
وقال العمال لرويترز إنه يعتقد أن الحريق نتج عن ماس كهربائي.
وأظهرت تغطية رويترز التلفزيونية تصاعد دخان كثيف بينما يسعى رجال الإطفاء لإخماد الحريق.
وتمر معظم الواردات إلى اليمن عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر وتشمل مواد غذائية وإمدادات إغاثة يحتاجها السكان بشدة.
وتسببت الحرب المستعرة منذ ثلاثة أعوام باليمن في دفعه لشفا المجاعة.
وقال موظف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لرويترز عبر الهاتف "أتى الحريق على كميات ضخمة من الوقود والمواد الغذائية" مضيفا أن تحقيقا سيفتح لمعرفة سببه.
وأذاعت وكالة سبأ للأنباء التي يديرها الحوثيون نبأ الحريق لكنها لم تذكر السبب.
وقال العمال إن المخازن كانت تضم أيضا مئات الآلاف من الحشايا للنازحين بسبب الحرب التي تسببت في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وعرقلت الاقتصاد.
وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثة مواطنين من كل أربعة باليمن، الذي يضم 22 مليون مدني، يحتاجون مساعدات إغاثة.
وتدخل تحالف تقوده السعودية في الحرب الأهلية باليمن عام 2015 لإعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي أجبرها الحوثيون على الخروج من البلاد.
وفي أواخر العام الماضي خفف التحالف تحت ضغط دولي حصارا كان قد فرضه على الموانئ والمطارات اليمنية في نوفمبر تشرين الثاني ردا على إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه الرياض.