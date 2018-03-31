مالالا يوسف زاي تزور مسقط رأسها في باكستان لأول مرة منذ إطلاق طالبان النار عليها

زارت مالالا يوسف زاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام مسقط رأسها في وادي سوات بباكستان يوم السبت لأول مرة منذ أطلق مسلح من حركة طالبان النار عليها في العام 2012.

وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى منزل ملاله (20 عاما)، المدافعة عن حق الفتيات في التعليم، في مدينة مينكوره في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت. وشوهدت طائرة هليكوبتر تهبط عند دار ضيافة حكومي على بعد كيلومتر تقريبا من منزلها.