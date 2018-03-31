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الأرجنتين

شاهد: تمثيل لمشاهد صلب المسيح في الأرجنتين

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شاهد: تمثيل لمشاهد صلب المسيح في الأرجنتين

شاهد: تمثيل لمشاهد صلب المسيح في الأرجنتين
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توافدت الحشود الأرجنتينية بمتنزه "الأرض المقدسة" لمشاهدة عرض تمثيل لمشاهد صلب وتعذيب المسيح في إطار الاحتفالات بعيد الفصح.

وقام ممثلون أرجنتينيون بتجسيد لمشاهد تعذيب الجنود الرومان للمسيح قبل صلبه ومحاكمته.

وتم إعلان متنزه "الأرض المقدسة" ببوينس آيرس كأحد المواقع الثقافية الهامة بالعاصمة الأرجنتينية.

وزار المتنزه أكثر من سبعة ملايين سائح منذ افتتاحه في العام 2001.

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Journalist name • عمرو حسن