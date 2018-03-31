شاهد: تمثيل لمشاهد صلب المسيح في الأرجنتين

توافدت الحشود الأرجنتينية بمتنزه "الأرض المقدسة" لمشاهدة عرض تمثيل لمشاهد صلب وتعذيب المسيح في إطار الاحتفالات بعيد الفصح.
وقام ممثلون أرجنتينيون بتجسيد لمشاهد تعذيب الجنود الرومان للمسيح قبل صلبه ومحاكمته.
"أعتقد أن السبب الكامن وراء تلك الأعمال العدائية إنما يرتبط ببعض الإيديولوجيات،التي تؤثر على أذهان بعض الأشخاص،فييغيرون حقائق الاشياء بطريقة ما.حيث يقوم بعضهم بالنظر إلى الأفراد، و يقومون بإصدار بعض الأحكام المسبقة، فينظرون إلى ذلك الشخص باعتباره إيديولوجية ما و ليس شخصا بعينه." آفي طويل رئيس مجلس الطائفة اليهودية في اوروبا،ببروكسل
"أعتقد أن الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية تم اعتقالهم .. ولكن هناك أيضا شبكة دعم لمساندة هؤلاء الإرهابيين وبالتالي فهي في صلب اهتماماتنا وملاحقاتنا اليومية . علينا أن نلاحق أولئك الذين يدعمون الإرهاب ، أولئك الذين يجندون الإرهابين ومهما يكن من أمر فالإرهابيون ممن ارتكبوا أعمالاً إرهابية ، أعتقد أننا اعتقلنا" يان يامبون وزير الداخلية و الأمن البلجيكي
"أقل من 4٪ من المياه العذبة في غزة صالحة للشرب ، كما أن البحر المحيط بغزة ملوث بمياه الصرف الصحي هذا تحد حقيقي لسكان غزة حيث إن نصف عددهم من الأطفال. ..إن هذا الامر يضاف إلى قائمة طويلة من الصعوبات التي يواجهها سكان غزة ، لذلك فإن المياه هي أحد القطاعات المحورية التي تهتم بها هيئات المساعدة التي يقدمها الا" توماس نيكاسون نائب ممثل الاتحاد الأوروبي
"هناك أطفال صغار ، ويوجد آباء وأمهات عجزة والسجون تبعد بمسافة 600 كلم عن منازلهم . وأولئك الذين يعيشون في المنفى فيعانون ايضا من مشكلة البعد في المسافات ما بين ذويهم. و الامر يزداد تعقيدا من يوم لآخر." مونتسيرات بودجمون شقيقة كارلس بودجمون الزعيم السابق لإقليم كتالونيا
"ما قامت به الحكومة البلغارية ضد المعارضين السياسيين الأتراك يتعارض مع جميع القيم الأوروبية. في بعض الأحيان يتطلب الأمر التصرف بحكمة معتبرة وبمواقف صارمة وإلا فإنه لا يمكننا أن نصبح شركاء فلا أحد يمكن أن يعتبر بمواقف بلغاريا بأنها تؤخذ على محمل الجد و بخاصة في تركيا." أنتوني تودوروف أستاذ العلوم السياسية-جامعة بلغاريا
"يجب على أوروبا أن توافق على المشاركة في الترحيب باللاجئين ، حتى لا نضطر إلى الاعتماد على أشخاص مثل أردوغان"...وهذا يتطلب "القليل من الشجاعة السياسية" ، لكنه يدور حول "الاستقلال الاستراتيجي عن تركيا" ." فيليب لامبيرتس مساعد رئيس حزب الخضر في البرلمان الأوروبي
"أعتقد أن السبب الكامن وراء تلك الأعمال العدائية إنما يرتبط ببعض الإيديولوجيات،التي تؤثر على أذهان بعض الأشخاص،فييغيرون حقائق الاشياء بطريقة ما.حيث يقوم بعضهم بالنظر إلى الأفراد، و يقومون بإصدار بعض الأحكام المسبقة، فينظرون إلى ذلك الشخص باعتباره إيديولوجية ما و ليس شخصا بعينه." آفي طويل رئيس مجلس الطائفة اليهودية في اوروبا،ببروكسل
"أعتقد أن الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية تم اعتقالهم .. ولكن هناك أيضا شبكة دعم لمساندة هؤلاء الإرهابيين وبالتالي فهي في صلب اهتماماتنا وملاحقاتنا اليومية . علينا أن نلاحق أولئك الذين يدعمون الإرهاب ، أولئك الذين يجندون الإرهابين ومهما يكن من أمر فالإرهابيون ممن ارتكبوا أعمالاً إرهابية ، أعتقد أننا اعتقلنا" يان يامبون وزير الداخلية و الأمن البلجيكي
"أقل من 4٪ من المياه العذبة في غزة صالحة للشرب ، كما أن البحر المحيط بغزة ملوث بمياه الصرف الصحي هذا تحد حقيقي لسكان غزة حيث إن نصف عددهم من الأطفال. ..إن هذا الامر يضاف إلى قائمة طويلة من الصعوبات التي يواجهها سكان غزة ، لذلك فإن المياه هي أحد القطاعات المحورية التي تهتم بها هيئات المساعدة التي يقدمها الا" توماس نيكاسون نائب ممثل الاتحاد الأوروبي
"هناك أطفال صغار ، ويوجد آباء وأمهات عجزة والسجون تبعد بمسافة 600 كلم عن منازلهم . وأولئك الذين يعيشون في المنفى فيعانون ايضا من مشكلة البعد في المسافات ما بين ذويهم. و الامر يزداد تعقيدا من يوم لآخر." مونتسيرات بودجمون شقيقة كارلس بودجمون الزعيم السابق لإقليم كتالونيا
"ما قامت به الحكومة البلغارية ضد المعارضين السياسيين الأتراك يتعارض مع جميع القيم الأوروبية. في بعض الأحيان يتطلب الأمر التصرف بحكمة معتبرة وبمواقف صارمة وإلا فإنه لا يمكننا أن نصبح شركاء فلا أحد يمكن أن يعتبر بمواقف بلغاريا بأنها تؤخذ على محمل الجد و بخاصة في تركيا." أنتوني تودوروف أستاذ العلوم السياسية-جامعة بلغاريا
"يجب على أوروبا أن توافق على المشاركة في الترحيب باللاجئين ، حتى لا نضطر إلى الاعتماد على أشخاص مثل أردوغان"...وهذا يتطلب "القليل من الشجاعة السياسية" ، لكنه يدور حول "الاستقلال الاستراتيجي عن تركيا" ." فيليب لامبيرتس مساعد رئيس حزب الخضر في البرلمان الأوروبي
شاهد: تمثيل لمشاهد صلب المسيح في الأرجنتين
توافدت الحشود الأرجنتينية بمتنزه "الأرض المقدسة" لمشاهدة عرض تمثيل لمشاهد صلب وتعذيب المسيح في إطار الاحتفالات بعيد الفصح.
وقام ممثلون أرجنتينيون بتجسيد لمشاهد تعذيب الجنود الرومان للمسيح قبل صلبه ومحاكمته.
وتم إعلان متنزه "الأرض المقدسة" ببوينس آيرس كأحد المواقع الثقافية الهامة بالعاصمة الأرجنتينية.
وزار المتنزه أكثر من سبعة ملايين سائح منذ افتتاحه في العام 2001.
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Journalist name • عمرو حسن