تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض صاروخ أطلقه المقاتلون الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة نجران بجنوب المملكة اليوم السبت حسب ما أعلنته قناة العربية.
السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على نجران
السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على نجران
ولم تقدم القناة التي يملكها سعوديون مزيدا من التفاصيل.
كانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون قد ذكرت في وقت سابق أن صاروخا باليستيا أطلق باتجاه معسكر للحرس الوطني السعودي في نجران وأنه "أصاب هدفه مخلفا خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري".
واعترض الدفاع الجوي السعودي الخميس الماضي، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي على جازان. وتمكن الدفاع الجوي السعودي من تدمير الصاروخ.
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