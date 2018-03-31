نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية تركية يوم السبت قولهم إن ستة جنود أتراك قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هجوم لمسلحين بحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية في إقليم سيرت بجنوب شرق تركيا.
مقتل 6 جنود أتراك في هجوم كردي بجنوب تركيا
مقتل 6 جنود أتراك في هجوم كردي بجنوب تركيا
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.
ويتصاعد الصراع في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية عادة مع قدوم الربيع في تلك المنطقة الجبلية.
وقتل أكثر من 40 ألف شخص في المعارك بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني الذي بدأ حملة مسلحة منذ عام 1984.
وزادت حدة الصراع بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق نار في عام 2015.
المصدر: رويترز