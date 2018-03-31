قيمة جائزة اليانصيب الأمريكية الكبرى تتجاوز 500 مليون دولار

قال القائمون على يانصيب (ميغا مليونز) الأمريكي إن قيمة الجائزة الكبرى زادت إلى 521 مليون دولار لكن لم يعلن عن اسم الفائز في وقت مبكر اليوم السبت.

وهذه هي رابع مرة في تاريخ الجائزة تتجاوز فيها قيمة اليانصيب 500 مليون دولار.