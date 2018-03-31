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الصين

شاهد: إنقاذ طفل علق بين بنايتين في الصين

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شاهد: إنقاذ طفل علق بين بنايتين في الصين

شاهد: إنقاذ طفل علق بين بنايتين في الصين
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أنقذ رجال الإطفاء الصينيون طفلاً علق جسده الصغير بين جدارين لبنايتين لا يفصلهما سوى مسافة عرض 20 سنتيمتراً.

واستغرقت عملية الإنقاذ 15 دقيقة بعدما قام رجال الإطفاء بوضع أغطية قطنية وسجادات فورق رأس الطفل لحمايتها من الطوب البارز بين البنايتين.

وخرج الطفل، البالغ عمره ثلاث سنوات، دون أية إصابات.

Journalist name • عمرو حسن