نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مقاتلين بريطانيين بما يسمي بتنظيم الدولة الإسلامية قولهم إن بريطانيا جردتهم من جنسياتهم ومنعتهم من العودة إليها.
بريطانيا تُجرِد "خنافس" داعش من جنسياتهم
بريطانيا تُجرِد "خنافس" داعش من جنسياتهم
وشكل المقاتلان، بالإضافة لمجاهدين بريطانيين آخرين، خلية داعشية عُرفت بفرقة "الخنافس" بسبب لكنتهم الإنجليزية التي شبهها ضحاياهم بلكنة أعضاء فريق الخنافس الموسيقي الشهير.
وقال ضحايا إن فرقة المجاهدين البريطانيين قامت باحتجاز وذبح العديد من أسرى التنظيم بشمال سوريا.
ولم يٌظهر البريطانيان أي ندم على انضمامهما للتنظيم، بل أصرا على نفي ما يشاع عن داعش من وحشية.
وقال أحد أعضاء الخلية، يدعى الشافعي الشيخ: "لست هنا لتبرير أو التبرؤ من كل فعل قام به التنظيم"، نافياً أن يكون له صلة بما عرف بخلية الخنافس.
وأضاف الشيخ: "لن أحظى بمحاكمة عادلة طالما بقينا "خلية الخنافس" في نظر الإعلام".
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وقال البريطاني الجهادي الآخر، أليكساندا آمون كوتي، إن الاتهامات الموجهة اليهما هي محض افتراءات إعلامية.
وأضاف: "الإعلام قام بتوجيه كل من تحدث عنا. من يعتبرهم الإعلام ضحايانا هم في الأصل ضحايا لتوجيه الإعلام لهم".
وتم القبض على الشيخ وكوتي بواسطة قوات حماية الشعب الكردية التي استطاعت تحرير أراض بشمال سوريا من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.