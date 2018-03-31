شاهد اشتعال مياه المحيط الهادي بجزيرة إندونيسية

فشلت محاولات السلطات بجزيرة برونيو الإندونيسية في تنظيف مياه المحيط من تسرب نفطي مما أدي لنشوب حريق ضخم وصلت أدخنته لارتفاع كيلومترين.
وحاولت السلطات التخلص من التسريب عبر إضرام النار به يوم السبت، وهو ما تسبب في الحريق الكبير دون التخلص من أثار النفط المسرب.
وقتل شخصان انحصرت مركب صيدهم في خضم النيران المشتعلة على الرغم من تمكن السلطات من إخماد الحريق في وقت لاحق.
وتشتهر الجزيرة والمياه المحيطة بها بمخزون نفطي جعلها من أعلى المدن الإندونيسية دخلاً.
واختيرت مدينة باليكبابان التي وقع الحريق بالقرب من شاطئها كأفضل مدينة إندونيسية للعيش عام 2013.