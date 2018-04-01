مقتل 16 شخصا في معارك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن الهندية جنوب كشمير

أفاد مسؤولو الشرطة بمقتل ما لا يقل عن 16 شخصا، بينهم ثمانية يشتبه أنهم متشددون، في معارك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن الهندية في جنوب كشمير، في واحد من أكثر الأيام عنفا في الإقليم المضطرب هذا العام.

وذكرت الشرطة أن جنديين هنديين قتلا ولقي مدنيان حتفهما وأصيب أكثر من 30 شخصا عندما رشق مئات المحتجين قوات الأمن بالحجارة لعرقلة العمليات المناهضة للمتشددين.