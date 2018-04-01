وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد بأنه "إرهابي" فيما يمثل تصعيدا للإهانات المتبادلة التي بدأت بعد أن انتقد استخدام الجيش الإسرائيلي القوة المميتة ردا على مظاهرة على حدود قطاع غزة.
إردوغان يصف نتنياهو "بالإرهابي" بعد سقوط ضحايا غزة
إردوغان يصف نتنياهو "بالإرهابي" بعد سقوط ضحايا غزة
وكانت إسرائيل دافعت عن قتل 15 فلسطينيا خلال مظاهرات يوم الجمعة ونشر نتنياهو تغريدة قال فيها إن الجيش الإسرائيلي "لن يتلقى محاضرات ممن يقصفون المدنيين عشوائيا منذ سنوات".
وقال إردوغان لأنصاره يوم الأحد "ليس علينا عار الغزو يا نتنياهو. أما أنت فغاز وفي الوقت الحالي موجود في تلك الأراضي بصفتك غازيا. وأنت في الوقت نفسه إرهابي".
وفي خطاب آخر قال إردوغان "أنتم دولة إرهابية. معروف ما فعلتموه في غزة وما فعلتموه في القدس. لا يوجد من يحبكم في العالم".
وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن خمسة من القتلى من جناحها العسكري. وتقول إسرائيل إن ثمانية من القتلى ينتمون لحماس، التي تصنفها إسرائيل والغرب جماعة إرهابية، فيما ينتمي اثنان لفصيلين آخرين.