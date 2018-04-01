كيم جونغ أون يحضر حفلا لمغنين شعبيين من كوريا الجنوبية

تقدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو المئات في بيونغ يانغ يوم الأحد للاستماع لأداء مغنين شعبيين من كوريا الجنوبية في الشمال وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات بفضل تراجع التوتر بين البلدين.

وهذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم من كوريا الشمالية حفلا موسيقيا لفنانين من الجنوب في العاصمة. وشوهد كيم جونغ أون وهو يصفق على أنغام الموسيقى خلال أداء بعض الأغاني ووقف مع الفنانين بعد انتهاء العرض للتصوير معهم.

ويأتي الحفل الذي استغرق ساعتين يوم الأحد في بيونغ يانغ وعرض منفصل في فنون التايكوندو في وقت سابق من يوم الأحد وسط تنامي الاتصالات بين الجانبين منذ أبدى كيم جونغ أون استعداده لتعزيزها.