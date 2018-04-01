في مناطق عدة من الصين أضاء القمر الأزرق السماء، وهذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها القمر الأزرق هذه السنة في سماء الصين.
القمر الأزرق يضيء سماء الصين
القمر الأزرق يضيء سماء الصين
وكان القمر الأزرق الدامي شاهده الصينيون أول مرة يوم 31 من يناير هذا العام، وكانت المرة الأولى التي يشاهدون فيها هذه الظاهرة منذ 152 سنة.
وبحسب علماء الفلك فإن القمر الأزرق لا يعني أن لونه أزرق ولكنه تعبير مجازي، مقتبس من التعبير الإنجليزي، ومعناه نادر الحدوث.
ويشير القمر الأزرق إلى اكتمال القمر، ويشاهد مرتين بدرين مكتملين في شهر واحد من التقويم الشمسي.
وكان اكتمال القمر الأول شوهد يوم 2 من آذار/مارس، فيما شوهد االاكتمال الثاني يوم أمس 31 آذار/مارس.
ويتوقع علماء الفلك أن يظهر القمر الأزرق المقبل، في شهر أكتوبر من سنة 2020.