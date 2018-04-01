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فرنسا

مقتل شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سيارة

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مقتل شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سيارة

مقتل شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سيارة
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قتل شخصان إثر تحطم طائرة خفيفة على مكان وقوف سيارات مخصص للحالات الطارئة ويحاذي الطريق السيارة، وذلك قرب مدينة سان شامون الفرنسية.

وبحسب شاهد عيان فإن الطيار فقد السيطرة على قيادة الطائرة، التي اصطدمت بلوحة إشارات مرورية معلقة على مستوى وسط الطريق، وكانت الطائرة تطير على مستوى منخفض، قبل أن تتحطم على الطريق متفادية الاصطدام بالسيارات. وقد فتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث، الذي راح ضحيته الطيار ومساعده.