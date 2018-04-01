مقتل عشرة وإصابة اثنين في انهيار فندق بوسط الهند

قُتل عشرة أشخاص وأصيب اثنان آخران إثر انهيار فندق مؤلف من أربعة طوابق في منطقة مزدحمة بمدينة اندور الواقعة بوسط الهند في ساعة متأخرة من مساء السبت وذلك حسب ما قاله مسؤول بالشرطة المحلية.
وقال راميش كيراد مساعد نائب مفتش الشرطة لرويترز بالتليفون إن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين.
وأضاف أنه على الرغم من أن المبنى قديم لم يُعرف سبب انهياره على الفور.
وقالت تقارير إخبارية محلية إن المبنى انهار بعد اصطدام مركبة ثقيلة به.
وانهيار المباني أمر متكرر في الهند حيث كثيرا ما يتملص مقاولون ومسؤولون معدومو الضمير من القوانين أو يهملون في ضرورة تجديد المباني القديمة.
وفي أغسطس آب انهار مبنى عمره 117 عاما في المركز المالي مومباي مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا.
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