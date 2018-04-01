قالت وكالة الفضاء الصينية في بيان إن المختبر الفضائي الصيني تيانقونغ-1 سيعاود دخول الغلاف الجوي للأرض في مرحلة ما يوم الاثنين.
المختبر الفضائي تيانقونغ-1 سيدخل الغلاف الجوي للأرض الاثنين
المختبر الفضائي تيانقونغ-1 سيدخل الغلاف الجوي للأرض الاثنين
وأضاف البيان أن الوكالة لم تحدد الوقت الذي تتوقع أن يدخل فيه المختبر الغلاف الجوي.
ولا يعرف أحد على وجه اليقين المكان الذي سيسقط فيه المختبر ويعتقد خبراء كثيرون أن من المتوقع احتراق جزء كبير من المختبر خلال دخوله الغلاف الجوي.
وقالت بكين يوم الجمعة إنه من غير المحتمل أن يصل أي جزء كبير من المختبر إلى الأرض.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة العلوم الكورية الجنوبية قولها يوم الأحد إنها تتوقع دخول تيانقونغ-1 الغلاف الجوي للأرض فيما بين الساعة 7.26 صباحا و3.26 مساء يوم الاثنين.
وأُطلق هذه المختبر الذي يبلغ طوله 10.4 متر في العام 2011 للقيام بتجارب في إطار برنامج الصين الفضائي الطموح والذي يهدف إلى وضع محطة دائمة حول الأرض بحلول العام 2023.
وكان من المزمع الاستغناء عن هذا المختبر الفضائي في العام 2013 ولكن تم تمديد مهمته أكثر من مرة.