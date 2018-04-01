تعرف على التحركات الدبلوماسية التي قامت بها وواجهتها روسيا بعد قضية سكريبال

فيما يلي الإجراءات الدبلوماسية التي أعلنتها بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى ضد روسيا بعد تسميم جاسوس روسي سابق بغاز للأعصاب في بلدة سالزبري الانجليزية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 29 مارس آذار إن رد موسكو سيكون "متماثلا" في إشارة إلى عدد الدبلوماسيين الذين ستطردهم روسيا.
بريطانيا
طردت 23 روسيا تزعم أنهم عملوا جواسيس تحت غطاء دبلوماسي. تعهدت بتجميد أي أصول حكومية روسية "يمكن استخدامها لتهديد حياة أو ممتلكات المواطنين أو السكان البريطانيين".
روسيا
وطردت روسيا 23 دبلوماسيا بريطانيا ردا على ذلك وأغلقت القنصلية البريطانية في سان بطرسبرغ والمجلس الثقافي البريطاني.
وأبلغت موسكو بريطانيا أمس السبت أنها يجب أن تخفض "ما يزيد قليلا على 50" آخرين من الموظفين الدبلوماسيين والفنيين علاوة على الثلاثة والعشرين دبلوماسيا الذين غادروا بالفعل، وذلك بغية تقليص البعثة البريطانية إلى نفس حجم البعثة الروسية في بريطانيا.
الولايات المتحدة
طردت 60 روسيا، بينهم 12 من ضباط المخابرات من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. أغلقت القنصلية الروسية في سياتل.
موسكو ستطرد ما لا يقل عن 60 موظفا من البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.
كندا
طردت أربعة روس تزعم أنهم عملوا جواسيس أو تدخلوا في شؤون كندا تحت غطاء دبلوماسي. رفضت ثلاثة طلبات لتعيين موظفين دبلوماسيين روس.
موسكو طردت أربعة دبلوماسيين كنديين.
طرد سبعة دبلوماسيين من البعثة الروسية وعرقل تعيين ثلاثة آخرين. روسيا ستطرد سبعة.
أوكرانيا
طردت كييف 13 دبلوماسيا وردت موسكو بالمثل.
فرنسا
تبادل الجانبان طرد أربعة دبلوماسيين.
ألمانيا
كلا الجانبين قاما بطرد أربعة دبلوماسيين.
بولندا
طرد كل من البلدين أربعة دبلوماسيين.
ليتوانيا
طرد كل من البلدين ثلاثة دبلوماسيين
جمهورية التشيك
تبادل البلدان طرد ثلاثة دبلوماسيين.
إيطاليا
طردت روما دبلوماسيين اثنين وفعلت موسكو الشيء نفسه.
استراليا
تبادلت الدولتان طرد اثنين من الدبلوماسيين.
هولندا
طرد دبلوماسيين اثنين من كل جانب.
إسبانيا
مدريد وموسكو تتبادلان طرد اثنين من الدبلوماسيين.
ألبانيا
طرد دبلوماسيين اثنين من كل جانب.
الدنمارك
تبادلت الدولتان طرد اثنين من دبلوماسيي الأخرى.
المجر
طرد دبلوماسي واحد من كل جانب.
أيرلندا
طردت الدولتان أحد دبلوماسيي الدولة الأخرى.
مقدونيا
طرد دبلوماسي واحد من كل جانب.
السويد
تبادل الجانبان طرد دبلوماسيا واحدا.
النرويج
طردت الدولتان أحد دبلوماسيي الدولة الأخرى.
لاتفيا
تبادل البلدان طرد دبلوماسي واحد.
إستونيا
كلا الطرفين طرد أحد دبلوماسيي الطرف الآخر.
فنلندا
طرد دبلوماسي واحد من كل جانب.
رومانيا
بوخارست طردت دبلوماسيا روسيا ولجأت روسيا للإجراء نفسه.
كرواتيا
البلدان قاما بطرد أحد دبلوماسيي البلد الآخر.
مولدوفا
تبادل الجانبان طرد ثلاثة دبلوماسيين.
بلجيكا
طرد دبلوماسي واحد من كل جانب.
الجبل الأسود
تبادل البلدان طرد دبلوماسي واحد.
جورجيا
تبادل طرد دبلوماسي واحد من كل جانب.