نشر فيديو يظهر حجم الدمار بالغوطة وبدء انسحاب المعارضة من دوما

نشر الإعلام الحربي السوري التابع لنظام بشار الأسد فيديو مصور من طائرة يظهر حالة الخراب التي لحقت بالغوطة الشرقية بعد ستة أسابيع من هجوم الجيش السوري المدعوم من روسيا على القوات المعارضة المتحصنة بها.
وأعلن الجيش السوري يوم السبت سيطرته على الأغلبية العظمى من مناطق الغوطة ما عدا بلدة دوما وهي آخر معاقل القوات الإسلامية المعارضة للأسد.
انسحاب المعارضة
وقالت وكالة رويترز نقلاً عن وسائل إعلام سورية حكومية إن مجموعة من مقاتلي المعارضة بدأت يوم الأحد في مغادرة آخر معقل لها بالغوطة باتجاه إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب البلاد.
وكان الجيش السوري قد حشد قواته لمحاصرة دوما يوم السبت بعدما أمهل القوات المعارضة حتى نهاية اليوم لمغادرة المنطقة قبل أن يتم تمديد المهلة ليوم الأحد.
وتنقسم القوات المعارضة بالغوطة إلى عدة فصائل كجيش الإسلام وفيلق الرحمن وجبهة النصرة.
مفاوضات روسية
ويشمل الانسحاب مقاتلي فيلق الرحمن بينما لا تزال جماعة جيش الإسلام المهيمنة في دوما تتفاوض مع روسيا بشأن شروط الاستسلام التي تمنحها خيار المغادرة أو إبرام اتفاق سلام مع نظام الأسد.
وتوصلت لجنة تفاوضية ليل السبت إلى اتفاق لإجلاء المصابين من المدنيين ومقاتلي جيش الإسلام إلى إدلب في شمال غرب سوريا.
وذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الأحد أن جيش الإسلام الذي يسيطر على آخر معقل للمعارضة في الغوطة الشرقية توصل فيما يبدو لاتفاق يسمح لمقاتليه بالمغادرة إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وقالت وسائل الإعلام دون الخوض في التفاصيل إن هناك معلومات تشير إلى التوصل لاتفاق أخيرا لإنهاء المواجهة في مدينة دوما، أكبر مركز حضري في ضواحي دمشق الشرقية لا يزال خاضعا لسيطرة المعارضة.
وسيمثل سقوط دوما أسوأ هزيمة للمعارضة السورية منذ العام 2016 ويخرجها من آخر معقل لها قرب العاصمة
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