نشر فيديو يظهر حجم الدمار بالغوطة وبدء انسحاب المعارضة من دوما

نشر الإعلام الحربي السوري التابع لنظام بشار الأسد فيديو مصور من طائرة يظهر حالة الخراب التي لحقت بالغوطة الشرقية بعد ستة أسابيع من هجوم الجيش السوري المدعوم من روسيا على القوات المعارضة المتحصنة بها.

وأعلن الجيش السوري يوم السبت سيطرته على الأغلبية العظمى من مناطق الغوطة ما عدا بلدة دوما وهي آخر معاقل القوات الإسلامية المعارضة للأسد.

انسحاب المعارضة

وقالت وكالة رويترز نقلاً عن وسائل إعلام سورية حكومية إن مجموعة من مقاتلي المعارضة بدأت يوم الأحد في مغادرة آخر معقل لها بالغوطة باتجاه إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب البلاد.