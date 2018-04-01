أصدرت محكمة كويتية حكما غيابيا بالإعدام بحق مواطن لبناني وزوجته السورية في قضية قتل الخادمة الفليبينية جوانا ديمافيلس 29 عاما والتي عُثر على جثتها متجمدة في برّاد بالكويت العام الماضي.
القضاء الكويتي يحكم بالإعدام على قاتليْ العاملة الفليبينية
القضاء الكويتي يحكم بالإعدام على قاتليْ العاملة الفليبينية
وقد كشف مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن المتهمين يستطيعان استئناف الحكم إذا ما قررا العودة إلى الكويت لمواجهة التهمة الموجهة لهما.
المتهم اللبناني ويدعى نادر عصام عساف كان موجودا في سوريا وقد سلمته السلطات السورية إلى القضاء اللبناني بعد صدور نشرة حمراء من الانتربول فيما بقيت زوجته السورية قيد الاحتجاز في العاصمة السورية.
وكانت الجريمة المروّعة التي هزت الرأي العام العربي والعالمي قد تسببت في أزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين ما حدا بالرئيس الفليبيني رودريغو دوتيرتي إلى المطالبة بعودة جميع العاملات الفليبينيات من الكويت ومنح لهن تذاكر مجانية كما حظر على مواطنيه من النساء قبول عقود عمل في هذا البلد.
ويوجد ما يقارب نحو مليوني عامل فليبيني في دول الخليج منهم 252 ألف في الكويت وحدها وتمثل تحويلاتهم المصرفية رافدا مهما للاقتصاد الفليبيني.
وكان عُثر على جثة العاملة الفليبينية في منزل مهجور وعليها آثار تعذيب بعد 16 عشر شهرا من الجريمة وقد صرح المتهم إثر القبض عليه أن الضحية كانت لا تزال على قيد الحياة حين قرر وضعها في الثلاجة وأن زوجته كانت تعذبها وتضربها.