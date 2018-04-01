استقال أمان تولييف محافظ منطقة كميروف الروسية، على خلفية حريق أتى على مركز تجاري وأدى إلى موت أكثر من 60 شخصا، بعد أن حوصر رواد المركز والأطفال داخل المبنى، جراء عدم توفر إجراءات السلامة التي جرى انتهاكها.
استقالة محافظ روسي على خلفية حريق أوقع عشرات القتلى في مركز تجاري
استقالة محافظ روسي على خلفية حريق أوقع عشرات القتلى في مركز تجاري
وقال أمان خلال شريط مصور نشره على موقع إدارة المحافظة على الانترنت، إن الاستقالة كانت طريقة العمل الوحيدة الممكنة، في ظل العبء الثقيل الذي يتم تحمله، والذي لم يعد يتيح العمل في ظروف نفسية ملائمة.
وكان الحريق الذي اندلع يوم الأحد الماضي يعد الأسوأ في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وقد أتت النيران على مجمع لدور السينما، ومنطقة يلهو فيها الأطفال.
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ويقول المحققون إن أنظمة الإنذار كانت مهشمة، وأنظمة توجيه الجمهور لم يتم تفعيلها، وإن عديد الأطفال حوصروا داخل قاعات السينما.
من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سبب الحادث إجرامي، وإن المسؤولين سيعاقبون. وقبل يوم أمس أوقفت الشرطة أحد المسؤولين في الشركة المالكة للمركز التجاري.
وقد أثارت الحالة الكارثية لكل ما يتعلق بالطوارئ غضب الناس في كميروف، وسلطت الضوء على الفساد وغياب المقاييس الواجب اتباعها، فيما تعلق بإجراءات السلامة.