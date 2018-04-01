حوالي الف قنديل مضيئ تم إطلاقه في سماء الموصل من محافظة نينوى العراقية، احتفالا بالسنة الآشورية الجديدة.
قناديل مضيئة في الموصل احتفالا بالسنة الآشورية الجديدة
قناديل مضيئة في الموصل احتفالا بالسنة الآشورية الجديدة
,توافق السنة الآشورية الأولى العام 4750 قبل الميلاد، ما يعني أنه في هذه السنة يتم الاحتفال بالعام 6768.
عديد الآشوريين ممن يعيشون في سوريا والعراق فروا نحو بلدان غربية خلال العقود الأخيرة، واليوم هناك من عاد من أبنائهم إلى نينوى للاحتفال بالمناسبة.
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