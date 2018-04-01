بطل طواف باريس روبي قبل 4 سنوات، عرف كيف ينفرد في الكيلومترات الأخيرة قبل قطع خط الوصول، محققا بذلك أول فوز لدراج هولندي منذ فوز مواطنه أدري فان دير بووال في1986.
الهولندي تيربسترا يفوز بلقب جديد في طواف "دي فلاندر" البلجيكي
الهولندي تيربسترا يفوز بلقب جديد في طواف "دي فلاندر" البلجيكي
في هذا الطواف الذي ميزه سقوط العشرات من الدراجين، تمكن دراج كويك ستيب من الالتحاق بالكوكبة التي كانت تقود السباق، والتي كان على رأسها الدنماركي مادس بيدرسن في الكيلومتر ال 28 قبل النهاية، قبل أن ينفرد بالصدارة أمام كل من ملاحقة المباشر بيدرسن الذي اكتفى بمركز الوصيف، في حين رجع المركز الثالث للبلجيكي لفيليب جيلبار حامل لقب طواف 2017 .
بهذا الفوز يكون فريق كويس ستيب قد سجل فوزه 21 خلال هذا الموسم.