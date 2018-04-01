شاهد احتفال العائلات المالكة بعيد الفصح
ككل عام يحتفل العالم المسيحي بعيد الفصح وتتجه الأنظار لأعضاء العائلات المالكة بالدول الكبرى حيث يحضر الملوك والأمراء قداديس العيد بالكاتدرائيات الكبرى لكل بلد.
وتقدمت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الحضور بكنيسة سان جورج في قلعة وندسور بالعاصمة البريطانية لندن، حيث تواجد الأمير ويليام وزوجته الأميرة كاثرين دوقة كامبريدج.
وفي العاصمة الإسبانية مدريد، تقدم الملك فيليبى الحضور بقداس الفصح الذي أقيم بكاتدرائية بالما دي مايوركا بالجزيرة الإسبانية.
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