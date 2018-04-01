البابا:"المسالمون" قتلوا في الأرض المقدسة

دعا البابا فرنسيس في عظته بمناسبة عيد القيامة اليوم الأحد إلى السلام في الأرض المقدسة بعد يومين من مقتل 15 فلسطينيا على الحدود بين إسرائيل وغزة، قائلا إن الصراع "لم يسلم منه المسالمون".

وأطلق البابا مناشدته خلال عظته التي تحمل عنوان "إلى المدينة والعالم" من الشرفة الرئيسية بكاتدرائية القديس بطرس لآلاف الأشخاص في الساحة المزينة بالورود حيث كان قد ترأس قداسا في وقت سابق من يوم الأحد.