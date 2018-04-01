زف مقدم أحد البرامج بقناة بداية السعودية على ضيفه نبأ وفاة والده أثناء البث المباشر مما أدي لانهيار الضيف على مرأى ومسمع المشاهدين.
شاهد: قناة سعودية تبلغ ضيفاً بوفاة والده على الهواء
شاهد: قناة سعودية تبلغ ضيفاً بوفاة والده على الهواء
وأثارت الواقعة موجه من السخط ضد القناة ومقدم البرنامج، مما دفع القناة لإصدار بيان تؤكد فيه عدم علمها المسبق بالواقعة كما أعلنت عن إيقاف معد البرنامج عن العمل.
وغرد الكاتب السعودي إبراهيم المنيف معترضاً على الواقعة، قائلاً إن ما حدث على شاشة القناة هو متاجرة بمشاعر ضيوفها.
وتسائل الكاتب السعودي وليد الظفيري إذا كانت القناة محصنة ضد العقاب على ما اقترفته بحق ضيف البرنامج.