قالت الشرطة في إقليم فاليه بجنوب غرب سويسرا يوم الأحد إن ثلاثة متزلجين إسبان قتلوا وأصيب اثنان في انهيار جليدي بالمنطقة الجبلية.
مقتل 3 متزلجين إسبان وإصابة 2 في انهيار جليدي بسويسرا
مقتل 3 متزلجين إسبان وإصابة 2 في انهيار جليدي بسويسرا
وكان الضحايا ضمن مجموعة سياحية تتزلج بعد ظهر السبت عندما انهارت كتلة جليدية. وأبلغت مجموعة ثانية شهدت الحادث السلطات بالواقعة.
واضطرت فرق الإنقاذ إلى وقف عمليات البحث عن ناجين مساء السبت بسبب سوء الأحوال الجوية. وتسبب تساقط كثيف للثلوج في تغطية جبال الألب وصدور تحذيرات من انهيارات محتملة.
وحذرت الشرطة المحلية على موقعها الإلكتروني يوم الخميس المتزلجين من خطر الانهيارات الجليدية قبل عطلة طويلة بمناسبة عيد القيامة.
وقال متحدث باسم الشرطة إن البحث توقف ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بوجود مفقودين فيما نقل المصابان للمستشفى لتلقي العلاج.