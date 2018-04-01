الصين تختبر قطارات فائقة السرعة على خط جديد

بدأت الصين اختبار قطارات فائقة السرعة على خط سكك الحديد، الرابط بين غوانغزهو وشنزهين وهونغ كونغ، وذلك قبيل افتتاح الخط رسميا في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وخلال فترة التجربة، ستنطلق القطارات فائقة السرعة كل يوم دون أن يكون على متنها ركاب، وذلك على طول أربع محطات جنوبي الصين، وهي محطة غوانغزهو الجنوبية، ومحطة شنزهين الشمالية، ومحطة شنزهين فوتيان، ومنطقة كولون الغربية في هونغ كونغ.
وسيوفر القطار السريع نقلا للمسافرين خلال فترة زمنية مدتها 15 دقيقة فقط، خلال رحلة بين هونغ كونغ وشنزهين، بينما تستغرق الرحلة بين هونغ كونغ وغوانغزهو45 دقيقة. ويبلغ طول مسافة السكة الحديدية 140 كلم.
وسيعزز النقل الحديدي الجديد مكانة هونغ كونغ باعتبارها منطقة محورية للمواصلات، كما يتوقع أن يوفر الانجاز الجديد مزيدا من الفرص الاقتصادية.
وسوف تربط سكة حديد هونغ كونغ بشبكة سكك الحديد فائقة السرعة في الصين، والتي هي الأوسع في العالم.
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