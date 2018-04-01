جورجيا تفرض سيطرتها في الأوزان الثقيلة في آخر أيام جائزة تبليسي الكبرى للجيدو

لكن المهمة لم تكن سهلة أمام الجورجي في المنازلة النهائية التي جمعته بالإيراني جافاد محجوب، خاصة بعد تسجيل خصمه لوازاري، لكن دعم الجماهير كان محفزا له لقلب موازين الأمور والفوز بالميدالية الأكثر لمعانا.

غورام توشيشفيلي:" كنت واثقا مسبقا أن النهائي سيكون صعبا، لأنني أعرف خصمي جيدا، لأنها ليست المرة الأولى التي سأواجهه فيها،هو قوي جدا، تشجيعات الجماهير ساعدتني كثيرا، لذلك أشكرهم على هذه الأجواء الرائعة خلال هذه المنازلة. سأستعد بشكل أفضل في المواجهات القادمة، وسأحاول ارتكاب أخطاء أقل".

الفرنسية رومان ديكو كانت أفضل رياضية في هذا اليوم الختامي بعدما ظهرت بمستوى قوي في منازلتها النهائية التي جمعتها بالبيلاروسية مارينا سلوتسكايا.

حركة وازاري كانت كافية لإعلانها بطلة وتتويجها بالذهب لأول مرة في مسيرتها في إحدى جوائز البطولة العالمية.

رومان ديكو:" أعتقد أنني لا أصدق بعد أنني فزت بالميدالية الذهبية، ربما سأدرك ذلك غدا في الفندق، أنا جد سعيدة خاصة لأن والدي موجود معي، وجوده يشعرني بالراحة، لأنني في حال كنت حزينة أو أود الإباحة بشيء أعرف أنه هنا، وهذا رائع".

من جانبه الإسرائيلي بيتربالتشيك كان محظوظا في هذا اليوم في وزن أقل من 100 كيلوغراما، حيث تمكن من اعتلاء منصة التتويج بعد فوزه بالذهب للمرة الثانية خلال إحدى الجوائز الكبرى، مسجلا بذلك فوزه الثالث بميدالية في الترتيب العام لحساب دورات البطولة العالمية.

وفي فئة أقل من 78 كيلوغراما، لم تستطع الأوكرانية أناستازيا تورشين الصمود أمام القدرات الكبيرة للبطلة العالمية سابقا الفرنسية أودري تشومييو، حيث تمكنت من إهداء فرنسا ميدالية ذهبية إضافية بعد إظهارها لمهارات كبيرة على مستوى العمل الأرضي.

فيما كانت أجمل حركة في هذا اليوم، هي حركة إيبون الرائعة التي قام بها صاحب الأرض أونيز سانيبليدز.