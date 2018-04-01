أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تدوينة له على موقع تويتر يوم الأحد عن انتهاء صفقة ’العمل المؤجل للأطفال الواردين‘ (DACA) التي حاول إبرامها مع نواب الكونغرس الديمقراطيين.
ترامب يعلن عن انتهاء تقنين أوضاع "الأطفال الواردين"
ترامب يعلن عن انتهاء تقنين أوضاع "الأطفال الواردين"
وتم إقرار قانون الأطفال الواردين، الذي يعرف إعلامياً بقانون الحالمين، في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهو القانون الذي سعى لتمديد إقامات القُصر الذين دخلوا للولايات المتحدة الأميركية بشكل غير قانوني.
وقام ترامب بإلغاء القانون في خريف العام المضي قبل أن يَعرض على النواب الديمقراطيين إبقائه مقابل الحصول على تمويل من أجل بناء الجدار العازل للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وهو ما يرفضه الديمقراطيون.
ولكن تغريدة الرئيس الأميركي جاءت لتعلن فيما يبدو عن انتهاء أية مفاوضات بينه وبين الديمقراطيين.
كذلك انتقد ترامب في تدوينته ما أسماه بالقوانين الديمقراطية التي تحد من عمل أفراد حرس الحدود الأميركيين.
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