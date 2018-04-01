نجحت الشرطة في نصب فخ لاستخراج تمساح استوائي من مسبح عائلي ببلدة نوكوميس بمقاطعة ساراسوتا في ولاية فلوريدا الأميركية.
فيديو: تمساح استوائي يقتحم مسبحاً منزلياً بفلوريدا
فيديو: تمساح استوائي يقتحم مسبحاً منزلياً بفلوريدا
واستجابت شرطة ساراسوتا لاستغاثة سكان المنزل بعدما قام التمساح، الذي يبلغ طوله 11 قدماً، من تحطيم البوابة الزجاجية والدخول للاستجمام بالمسبح المنزلي.
ونشرط الشرطة على صفحتها بمواقع فيسبوك وتويتر صوراً وفيديو لعملية استخراج التمساح قائلة إن مثل تلك الحوادث الفريدة لا تقع إلا في فلوريدا.
ويعيش أكثر من 2 مليون تمساح بولايات فلوريدا ولويزيانا الأميركتين وذلك بعد نجاح جهود حماية فصيلة التمساح الاستوائي من الانقراض خلال سبعينيات القرن الماضي.
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