خرج المئات بمدينة سوتشي الروسية يوم السبت للتزلج مرتدين لملابس البحر سعياً لتحطيم رقم قياسي عالمي مرتبط بعدد المشاركين.
روس يتزلجون بملابس البحر لكسر رقم موسوعة غينيس
روس يتزلجون بملابس البحر لكسر رقم موسوعة غينيس
وقال منظمو الحدث إن نحو 1800 شخص شاركوا هذا العام على الرغم من زعم بعض المشاركين أن عام 2017 شهد مشاركة أكبر.
ويسعى المشاركون لكسر الرقم القياسي الذي تحقق في سوتشي أيضاً قبل عامين حين شارك 1008 من المتزلجين.
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وشارك 1200 شخص العام الماضي لكن لم يتمكنوا من تسجيل رقم قياسي جديد بسبب عدم وجود لقطات مصورة تبرهن على مشاركة هذا العدد الكبير.
وبحسب تقارير إعلامية لا يزال المنظمون هذا العام في انتظار قرار إدارة غينيس بشأن نتيجة الحدث الذي شهد تركيب عدد أكبر من الكاميرات على أمل كسر الرقم.